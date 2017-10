Eakad ja noored

Esmaspäeval avatav Kõpu pansionaat on meie vananeva ühiskonna vajadusi silmas pidades suur samm edasi. Kuniks Kärdla hooldekodu veel valminud ei ole, on see heaks lahenduseks nendele eakatele, kes veidi liiguvad ja endaga hakkama saavad, kuid kõigi koduste toimetustega enam toime ei tule. Tõsi, hooldekodu pansionaat ei asenda, sest pansionaat voodihaigeid vastu ei võta, kuid palju on ka neid eakaid, kes vajaksid just sooja tuba talveperioodiks.

Suur pluss lisaks kõigile võimalustele, mida mitmekesine Kõpu kompleks pakub, on võimalus suhelda koolis õppivate noortega. Näiteid eakate ja noorte suurepärasest koostööst on üle maailma mitmeid. Uuringud on näidanud, et USAs kogevad 43% vanematest täiskasvanutest sotsiaalset isoleeritust, mida ei leevenda vanadekodusse paigutamine sugugi. Seevastu kui USA Seattle'i linna üle 400 elanikuga vanadekodusse rajati eelkool, tõi see nii laste kui eakate eludesse palju positiivset.

Eakate sõnul on laste kaasamine nende igapäevaellu aidanud neil taas leida eneseväärtust, tõsta enesehinnangut, tunda end vajalikuna ning leevendada üksildust ja hirmu.

Hiiu Leht loodab, et lisaks Kõpu õppekompleksi võimaluste kasutamisele leiavad kool ja sotsiaalkeskus ühise keele ka ühistegevuste korraldamiseks. Soovitame väga lasta kahel sihtgrupil suhelda, et kõigi elu mitmekesisemaks muuta.



