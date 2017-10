E-häälte osakaal

Eelhääletamine jaos­kondades ja e-hääletamine kestavad veel täna ja homme. Seega on hea aeg vaadata, palju inimesi osales valimistel neli aastat tagasi ja kui populaarne oli toona e-hääletamine.

2013. aasta kohalike oma­valitsuste volikogude valimistel oli Hiiu maakonnas valijate nimekirjas 8418 inimest. Neist valimas käis 4685 ehk 55,65 protsenti, neist e-hääle andis 1466 ehk 31 protsenti valimas käinutest.

Kõige populaarsem oli e-hääletamine Käina vallas. Valijate nimekirjas oli 1808 inimest, valimas käis 898 inimest. E-hääli anti kokku 307 ehk 34 protsenti hääletanutest eelistasid seda võimalust. Hiiu vallas oli valijate nimekirjas 4117 inimest, valimas käis 2286 ja 737 nendest ehk 32 protsenti andsid e-hääle. Emmaste vallas oli 1079 valijat, kellest valimas käis 668. Nendest 473 andis hääle traditsioonilisel moel, 195 ehk 29 protsenti kasutasid e-hääletamist. Pühalepa vallas oli 1414 valijat, oma kodanikukohust täitis neist 833. Neist omakorda 226 ehk 27 protsenti andsid hääle elektroonilisi sidevahendeid kasutades.

Valdades enim hääli kogunutest sai kõige rohkem e-hääli IRLi nimekirja esinumber Georg Linkov, kellele antud 426 häälest oli e-hääli 131 ehk 31 protsenti.

E-häälte suurim osakaal saadud häältest oli seevastu Pühalepa valla edukaimal kandidaadil Aivo Perel valimis­liidust Hiiumaa Heaks. Ta sai 82 häält, nendest e-hääli oli 35 ehk 43 protsenti.

Käina vallas kõige rohkem hääli saanud Üllar Padari valimisliidust Arenev Käina kogus 127 häält ja elektrooniliselt antud oli neist 46 ehk 36 protsenti.

Jaanus Valk Hiiu vallas voli­kogusse pürginud valimis­liidust Üks Hiiumaa kogus 226 häält, nendest e-hääli 65 ehk 29 protsenti.

Emmaste vallas kogus enim hääli Ülo Kikas valimis­liidust Ühtne Emmaste, kes sai 120 häält. Nendest 27 häält ehk 23 protsenti olid antud elektrooniliselt.

Kaks ja pool aastat tagasi toimunud riigikogu valimistel oli Hiiu maakonnas valijate nimekirjas 8191 valijat. Nendest osales valimistel 3222 inimest ehk 39 protsenti, e-hääletas neist 1891 ehk juba 59 protsenti.

Hiiumaa edukaim kandidaat Tarmo Mänd sai toona kokku 1233 häält. Nendest Hiiumaalt paberil antuna 796 ja elektrooniliselt 385 häält ehk 48 protsenti.

Seekord on kohalike valimisete tulemus ennustamatu, sest valitakse haldusreformijärgselt moodustuvate omavalitsuste volikogusid. Samuti on esmakordselt valimisõigus 16- ja 17aastastel alaliselt Eestis elavatel noortel.

Autor: Peep Lillemägi Eelhääletamine jaos­kondades ja e-hääletamine kestavad veel täna ja homme. Seega on hea aeg vaadata, palju inimesi osales valimistel neli aastat tagasi ja kui populaarne oli toona e-hääletamine.

2013. aasta kohalike oma­valitsuste volikogude valimistel oli Hiiu maakonnas valijate nimekirjas 8418 inimest. Neist valimas käis 4685 ehk 55,65 protsenti, neist e-hääle andis 1466 ehk 31 protsenti valimas käinutest.

Kõige populaarsem oli e-hääletamine Käina vallas. Valijate nimekirjas oli 1808 inimest, valimas käis 898 inimest. E-hääli anti kokku 307 ehk 34 protsenti hääletanutest eelistasid seda võimalust. Hiiu vallas oli valijate nimekirjas 4117 inimest, valimas käis 2286 ja 737 nendest ehk 32 protsenti andsid e-hääle. Emmaste vallas oli 1079 valijat, kellest valimas käis 668. Nendest 473 andis hääle traditsioonilisel moel, 195 ehk 29 protsenti kasutasid e-hääletamist. Pühalepa vallas oli 1414 valijat, oma kodanikukohust täitis neist 833. Neist omakorda 226 ehk 27 protsenti andsid hääle elektroonilisi sidevahendeid kasutades.

Valdades enim hääli kogunutest sai kõige rohkem e-hääli IRLi nimekirja esinumber Georg Linkov, kellele antud 426 häälest oli e-hääli 131 ehk 31 protsenti.

E-häälte suurim osakaal saadud häältest oli seevastu Pühalepa valla edukaimal kandidaadil Aivo Perel valimis­liidust Hiiumaa Heaks. Ta sai 82 häält, nendest e-hääli oli 35 ehk 43 protsenti.

Käina vallas kõige rohkem hääli saanud Üllar Padari valimisliidust Arenev Käina kogus 127 häält ja elektrooniliselt antud oli neist 46 ehk 36 protsenti.

Jaanus Valk Hiiu vallas voli­kogusse pürginud valimis­liidust Üks Hiiumaa kogus 226 häält, nendest e-hääli 65 ehk 29 protsenti.

Emmaste vallas kogus enim hääli Ülo Kikas valimis­liidust Ühtne Emmaste, kes sai 120 häält. Nendest 27 häält ehk 23 protsenti olid antud elektrooniliselt.

Kaks ja pool aastat tagasi toimunud riigikogu valimistel oli Hiiu maakonnas valijate nimekirjas 8191 valijat. Nendest osales valimistel 3222 inimest ehk 39 protsenti, e-hääletas neist 1891 ehk juba 59 protsenti.

Hiiumaa edukaim kandidaat Tarmo Mänd sai toona kokku 1233 häält. Nendest Hiiumaalt paberil antuna 796 ja elektrooniliselt 385 häält ehk 48 protsenti.

Seekord on kohalike valimisete tulemus ennustamatu, sest valitakse haldusreformijärgselt moodustuvate omavalitsuste volikogusid. Samuti on esmakordselt valimisõigus 16- ja 17aastastel alaliselt Eestis elavatel noortel.

Sildid: e-hääletamine, Eelhääletamine, Omavalitsus