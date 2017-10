Arenduskeskuste teenused on võimalus edasiminekuks

Ettevõtluse toetamiseks ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks maast madalast on ellu kutsutud maakondlikud arenduskeskused – Hiiumaal 25 aastat tegutsenud SA Tuuru, kuhu hiidlased on ikka ja alati oodatud nõu ja koolitusi saama.

Hiiumaal on üheks oluliseks prioriteediks noorte ettevõtlikkuse kasvatamine, mis lepiti koostööpartneritega laiapõhjaliselt kokku PATEE (piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) kavas, mille elluviimist kaasrahastab EAS Euroopa Liidu vahenditest ja omafinantseering tuleb nii Hiiumaa omavalitsustelt kui ettevõtjatelt.

Seega oli ka Hiiumaa ettevõtlusnädala ja ettevõtluspäeva programmide teravik suunatud lastele, põhikooli õpilastele ja gümnasistidele ning rõõm oli näha, et osavõtt oli väga-väga aktiivne. Ettevõtluspäeval tõid meie oma Hiiumaalt sirgunud ettevõtjad oma kogemused noorteni. See kindlasti innustas järele proovima, oma ideid ellu viima. Usk oma ideedesse ja võimetesse teeb olematu reaalsuseks. Hästi hea oli noortelt tõsistelt ettevõtjatelt kuulda, et oma väga vajalikud baasteadmised ja oskused olid nad saanud tolleaegsest Suuremõisa tehnikumist ja Tuuru täiendkoolitustelt.

Lääne-Eestis töötab nelja maakonna peale investor­konsultant, kelle töö võimaliku investoriga läheb lahti siis, kui huviorbiidis on Lääne-Eesti. Uusi investoreid otsivad eelkõige välisesindused, investorite huvi korral satuvad nad sektoripõhiste projektijuhtide juurde EASi ja alles siis regiooni konsultandi juurde. Oluline osa tööst on seotud olemasolevate välisettevõtete järelteenindamisega, et sellelt pinnalt saavutada omanike rahulolu ja laienemisotsused. Regiooni vastu on huvi tundnud bioressursi-, puidu-, lennukitööstuse-, plasti-, tekstiili-, väikelaevaehituse-, kalakasvatuse- ja andme­keskuse valdkonna ettevõtted alates Soomest ja lõpetades Jaapaniga.

Teine nn koostöökonsultant Lääne-Eestis on tööl Saare-, Hiiu- ja Läänemaa kasvu­potentsiaaliga ettevõtete arengu toetamiseks. Väike­ettevõtjaga töötatakse eesmärgil kasvatada lisandväärtust, müügitulu ja eksporti ning optimeerida tööjõu kasutust. Samuti on eesmärgiks piirkonna ettevõtjate koostöö edendamine ja selle kaudu konkurentsivõime toetamine. Väikeettevõtjal on kindlasti mõttekas kutsuda konsultant oma õuele ja tulemus võib olla üllatav.

Hiiumaa teada-tuntud kitsas­kohtade, nagu sobiliku töö puudus, elanikkonna kahanemine ja vananemine, esimeseks lahenduseks saab olla ettevõtlussektori ja kodanike­ühenduste võimekuse kasvatamine. Täna toetavad seda tegevust nii Eesti valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja siseministeeriumi kaudu ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

15 maakondlikku arenduskeskust moodustavad EASi koostöövõrgustiku, kus töötab kokku 137 inimest üle Eesti.

Tulge, astuge julgelt Tuurust läbi ja haarake kinni pakkumistest, mis teile koju kätte tulevad!

Aivi Telvik

SA Tuuru juhataja

