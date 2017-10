Anname aega

Hiiumaa valla sündiv võimukoalitsioon lubab, et nende valitsemisel tõuseb uus, kogu saart hõlmav vald esile avatud ja innovaatilise juhtimisega ning tugevat koostööd tehakse nii kodanikuühenduste, era- kui ka riigisektoriga. Kõlab väga hästi.

Hiiu Lehe toimetuse nimel rõhutaks eriti sõna “avatud”. Loodame, et nüüd saab läbi ka see aeg, kus mõne omavalitsuse juhid vastasid toimetuse ajakirjanike küsimustele valikuliselt ja viivitades ning vahel jätsid ka lihtsalt vastamata.

Kohaliku omavalitsuse kohustus suhelda avalikkusega peaks olema ju enesestmõistetav, kuigi vahel küsivad ajakirjanikud asju, millest valitsejad rääkida ei taha.

Hulk aega enne valimisi hoiatati Hiiu Lehe peatoimetajat, et tulevane võimukoalitsioon plaanib teha uue vallalehe, millest saab senise, eraomanduses ja sõltumatu maakonna­lehe tõsine konkurent. Tundub, et sellise plaani

pidajad võimu juurde ei saanud ja uued valitsejad teavad, et maksumaksja rahaga ajakirjandust ei tehta. Seda enam, et uut volikogu hakkab juhtima endine ajakirjanik ja peatoimetaja Aivar Viidik, kellel hästi teada põhimõte, et vallaleht pole ei ajaleht ega ajakirjandus.

Eesti ajalehtede liit on ajalehe põhi­tunnused ka kirja pannud: “Ajaleheks ei peeta riigiasutuse, kohaliku omavalitsusorgani või ettevõtte infolehte ning vaid reklaami ja/või kuulutusi sisaldavat perioodiliselt ilmuvat trükiväljaannet.”

Soovime vastsündinud Hiiumaa vallale ja juba esimesi sünniraskusi kogenud osavaldadele edu. Uued asjad vajavad aega, andkem siis neile sada kriitikavaba päeva kogu selle süsteemi käivitamiseks.

