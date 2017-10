3D-printer innustab tegelema ruumilise mõtlemisega

Kärolyn Kongi

Möödunud aastal õppetööd alustanud Hiiumaa gümnaasium sai koos muu sisseseadega ka 3D-printeri, mille esmane ülesanne on innustada õpilasi tegelema ruumilise mõtlemisega.Hiiumaa gümnaasiumi IT-juht Tõnu Soop rääkis, et 3D-printerite õppetöösse kaasamine loob väga head eeldused inseneride ja arendajate põlvkonnaks.





