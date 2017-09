Visatakse erakonnast välja?

erakogu

Sel nädalal arutavad Reformi­erakonna Hiiumaa piirkonna liikmed, mis saab liikmetest, kes kandideerivad valimisliitudes niiöelda erakonna vastu. Hiiumaal on selliseid kolm: Tarmo Mänd ja Tõnu Otsason valimisliidu Kodusaar ridades ja Üllar Padari, kes kandideerib valimisliidus Ühtne Hiiumaa.“Mingit traagikat selles pole – kui arvatakse välja ega sellepärast siis muu elu veel seisma jää,” ütles Üllar Padari, kes praegu juhib Käina vallavolikogu ning on erakonna liige 2001. aastast. “Valimisliidus kandideerin ma sellepärast, et sellesse seltskonda ma usun,” põhjendas Padari. Ta selgitas, et kohalikud valimised on rohkem kohalik teema ja riigikogu valimised pigem era­kondade mängumaa ning erakondlik jõud ei pruugi kohalikel valimistel olla nii produktiivne. “Eks iga inimene kuulab oma südame häält,” võttis ta teema kokku.Hiiu Lehega rääkinud Reformi­erakonna liige oletas, et kõik kolm heidetakse siiski välja. Kui kohalikud erakonna liikmed poleks ehk nii resoluutsed olnud, siis Haapsalu näide, kus erakonnast heideti välja Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja veel seitse erakonna liiget, ei jäta võimalust teisiti käituda.