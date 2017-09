Vastulause Ott Lambingu väitele

Reedeses Hiiu Lehes ilmunud artiklis “Näitusesaal sai päästva rahasüsti” väidab Ott Lambing mingil põhjusel, justkui ei toimuvat enam Hiiumaa kunstnike ühisnäitusi peale 2014. aastat, kui tema nende korraldamisest loobus.

Peame siinkohal vajalikuks lisada mõned faktitäpsustused ja täiendused. Hiiumaa Loovisikute Vabaühenduses HiKu toimib ka pärast 2014. aastat seesama kunstnike-muusikute-kirjanike-kunsti­sõprade ühendus tegusalt edasi. Oleme sellest ajast liikmeskonda kolmandiku võrra suurendanud, praegu on ühendusel 26 liiget ja 2015. a suve hakul avasime Kärdla Keskväljakul Nelja Nurga Galerii.

Endiselt toimuvad igal aastal kunstnike ühis­näitused. Traditsiooniline suur Hiiumaa ja Hiiumaaga seotud kunstnike ühisnäitus toimub nüüd suviti, sest siis on saarel kordades suurem vaatajaskond. Lisaks toimub igal aastal üks-kaks väiksemat ühisnäitust ja püsinäitusena on väljapanek enam kui 40 loojalt Nelja Nurga Galerii väiksemas osas pidevalt avatud. Lisaks kunstiloomingule foto, maal, graafika, skulptuur, tekstiil, ehted, klaas, keraamika ja puit, pakume külastajaile head valikut Hiiumaaga seotud professionaalsetelt muusikutelt ja kirjutajatelt nagu Erkki-Sven Tüür, Riho Sibul, Märten Kross,Helin-Mari Arder, Dagö, Jaanus Nõgisto, Siim Liik, Rainer Jancis, Mait Vaik, MTÜ Hiiu Öko raamatud ja muudki.

Nelja Nurga Galerii on Hiiumaa ainus galeriina tegutsev paik, kus lisaks näidatavale loomingule on olemas ka infot jagav galerist. Suuremal osal näitustel toimuvad juhendatud tunnid kooliõpilastele Sulev Loopalu eestvedamisel. Galeriis jagatakse infot mujalgi Hiiumaal toimuvate kunstisündmuste ja näitusepindade kohta.

Nelja Nurga Galerii asub rendipinnal, mis pole finantseeritav omavalitsuse poolt, saame vaid kord aastas makstavat MTÜde tegevustoetust. Meie tegevus saab teoks tänu liikmete entusiasmile ja vabatahtlikule tööle ning headele sponsoritele, kellele siinkohal suured tänud. Meil pole seetõttu küll näituseruumidele iseloomulikke erivalgusteid ja muud ehk vajalikku, kuid meie galeriis on elu. Ikka ja jälle tullakse tagasi, et meie mõnusas ruumis aega veeta. Kolme tegutsemisaasta jooksul on külastajaskond üha kasvanud, külastajaid on eakatest kunstinautijatest imikute ja lemmikloomadeni, külalisi käib ministritest Kärdla turu rohelise putka meesteni, kelle rada meie galeriist mööda viib.

Järjest enam leiavad galeriist esinduskingitusi ka asutuste, valdade ja maakonna esindajad. Seega toimib galerii omamoodi väikese kultuurisaat­konnana. Ka on galerii interjöör ja õhustik palju kiita saanud.

Mujal Euroopas, maailmas on väga tavaline, et kaasaegsed kunstigaleriid rajatakse väljaehitamata või mahajäetud tehasehoonetesse, nii kunstimekades Barcelonas, Londonis kui Berliinis, Prantsusmaast ja lähinaabritest Soomes rääkimata – sarnaseid rühmituste poolt peetavaid galeriisid on väga palju.

Nelja Nurga Galerii näitusteplaani koostamise põhimõtteks on tutvustada suveperioodil Hiiumaa külalistele Hiiumaa loojate kunsti ja sügisest kevadeni paneme rõhku nn väliskunsti näitustele, toome siia professionaalseid näitusi koostöös Tallinna galeriiga VAAL. Praegu on avatud galerii esimene välisnäitus – Austria Suursaatkonna kureeritud Salzburgi kunstnike näitus “Salzburg: Visioonid” 34 autorilt.

Kutsume endiselt Hiiumaa kunstiga tegelevaid inimesi ühinema. Praegu on galeriis esindatud ligi poolesaja autori tööd. Võtame vastu kõik, kelle elus looming on oluline ja kes end selle kaudu väljendada soovib, erialaharidus ega diplomid pole olulised.

Toimuvad ka ühisnäitused

Pärast 2014. aastat on toimunud järgmised Hiiumaa kunstnike ühisnäitused:

* 2015 suvel näitus “ Rõõmu osakond”, 24 autori tööd, mida esitleti Nelja Nurga Galeriis ja veel paari­kümnes asutuses ümber Kärdla Keskväljaku, sh ka Kärdla kultuurikeskuse näituseruumis;

* 2016 suvel näitus “Kaheksas laine”, paarikümne Hiiumaa autori tööd, näitusel osales ka suvehiidlasi. Näituse nimi viitas HiKu kaheksandale aasta­näitusele.

* 2016 jõulunäitus “Jää valge”;

* 2017 maikuus toimus väiksem ühisnäitus ja juulis suur ülevaatenäitus “Eesistumine”, taaskord enam kui paarikümne autoriga, seekord lisandus hiidlastele ja suvehiidlastele ka välishiidlastest autoreid. Näitus kogus väga palju vastukaja koos Kohvikutepäeval korraldatud kunstikohvikuga “Kuum ja Külm”, mis tõi ühe päeva jooksul galeriisse üle tuhande inimese.

MTÜ Hiiumaa Loovisikute

vabaühenduse HiKu liikmed

