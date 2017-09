Valla veerandsada sai täis

10. septembril möödus 25 aastat valla taasloomisest Kõrges­saares, Kärdla linnaga ühinemise järel Hiiu vallaks muutunud omavalitsuse elueaks jäi 21 aastat. Uut hingamist lubab tekkiv osavalla staatus.Esialgu taastati iseseisev vald Lauka valla nimega, nagu seda oli kandnud nõukogudeaegne külanõukogu, Kõrgessaare valla nime kandis vald 12. juulist 1993.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Harda Roosna | Hiiu Leht

Esialgu taastati iseseisev vald Lauka valla nimega, nagu seda oli kandnud nõukogudeaegne külanõukogu, Kõrgessaare valla nime kandis vald 12. juulist 1993. 10. septembril möödus 25 aastat valla taasloomisest Kõrges­saares, Kärdla linnaga ühinemise järel Hiiu vallaks muutunud omavalitsuse elueaks jäi 21 aastat. Uut hingamist lubab tekkiv osavalla staatus.Esialgu taastati iseseisev vald Lauka valla nimega, nagu seda oli kandnud nõukogudeaegne külanõukogu, Kõrgessaare valla nime kandis vald 12. juulist 1993.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Kõrgessaare, vald