Valimisliit varjab esinumbrit

25. augustil registreeris Hiiumaa valla valimiskomisjon valimis­liidu Ühine Hiiumaa, mille lühendiks VLÜH. Valimisliit tulevase Hiiumaa valla vallavanema kandidaati praegu välja ei käi. Valimisliidu eestkõneleja Margit Kagadze ütles, et neil on paar tugevat vallavanema kandidaati, kuid konkreetseid nimesid praegu veel välja ei tooda, et kaitsta neid inimesi poliitilises valimisvõitluses läbipõlemise eest.Kagadze selgitas saadetud pressiteates, et tulevane vallavanem on kavas leida konkursiga, kuhu kandidaadid kutsutakse personaalselt ja valik tehakse Hiiumaaga seotud tugevate tippjuhtide hulgast. “Vallavanem peab olema eelkõige väga hea tegevjuht, kes suudab erakonnaüleselt saare eest seista nii kohalikul kui riiklikul tasandil,” selgitas Kagadze. Lõplik valik sõltub tema sõnul läbirääkimistest teiste osapooltega Hiiumaa valla vallavolikogus.Eile, 31. augustil laekusid valimiskomisjonile veel kahe valimisliidu dokumendid: VL Ei Tuugenitele ja VL Kodusaar.Eile kukkus ka tähtaeg valimisliitude registreerimiseks,5. septembril lõpeb kandidaatide registreerimine.