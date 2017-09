Valimised lähenevad

Valimised on meie kõigi suur võimalus rääkida kaasa selles, mis meil siin Hiiumaal järgneva nelja aasta jooksul toimuma hakkab.

Mitte mingil juhul ei saa öelda, et vahet pole, kes võimul. Mõelgem või võimuvahetustele Emmastes ja Kärdlas – need olid päris suured muutused, mis see kaasa tõi.





