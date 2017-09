Uuskasutuskeskus tuleb Kärdlasse ja Käinasse

erakogu

Reedel, 29. septembril tuleb Hiiumaale Uuskasutuskeskuse sinine kaubik, millel vastavad kirjad peal. Annetustena on oodatud kõik kodumajapidamises üle jäänud veel korralikud ja terved asjad nagu riided, jalanõud, mänguasjad, raamatud, filmid, väiksem kodutehnika, tekstiil, lauanõud, sporditarbed, potid-pannid ja isegi toataimed. Kaubik kogub Hiiumaa elanike annetusi kell 12–14 Käina Konsumi parklas ja kell 15–17 Kärdla Selveri parklas.Asjadele leiab Uuskasutuskeskus uue omaniku kas oma koostööpartnerite abiga (heategevus, re-disain, ümber­töötlus, kunstnikud või filmitegijad) või neid sümboolse hinnaga Uuskasutuskeskustes müües. Müüdud esemetest saadud tulu kasutatakse selleks, et uuskasutust kui keskkonnasõbralikku käitumisviisi veelgi enam propageerida ning aidata teisi sotsiaalselt mõjusaid ettevõtteid. Näiteks on viimased kaks aastat toetatud 20 000 euroga sihtasutust Kiusamisvaba Kool, mille eesmärgiks on hoida Eesti koolid kiusamisvabad.Lähem teave www.uuskasutus.ee