Uus kalapood kaunistab linna

Unikaalse arhitektuuriga kalapood kaunistab Heltermaa maantee kanti ja on ainuke spetsialiseeritud toidupood Kärdlas.Laupäeval said huvilised Kärdlas Kõrgessaare maanteel esimest korda uudistada erilise sise- ja välisarhitektuuriga kauplust Kala ja Võrk. Ka avamistseremoonia oli eriline – igal avajal tuli kalu täis võrgust üks kala välja õngitseda.





Autor: Kersti Simsalu Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: Imre Kivi, kala ja võrk, kalapood