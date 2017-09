Ühine Hiiumaa haarab ohjad

Kohalike volikogude valimiste eel korraldab MTÜ Ühine Hiiumaa kuus valimisdebatti ja kaks diskussiooni, millest üks pealinnas. Avalikud valimisdebatid, kus arutletakse Hiiumaa tuleviku ja arengute üle, toimuvad kõigis valimispiirkondades: Emmastes, Käinas, Paladel, Kärdlas, Kõrgessaares ja Kõpus ning osalema on oodatud nii valijad kui kandidaadid.

Ühingu juht Margit

Kagadze ütles, et valimis­debattidel räägitakse kohalikel teemadel ja arutatakse, kuidas nii piirkonna kui kogu Hiiumaa elu paremaks muuta, millised on soovid ja eesmärgid ning kuidas neid kõige paremini ellu viia. Lisaks kandidaatide seisukohtade kuulamisele saavad osalejad esitada küsimusi ja teha omapoolseid ettepanekuid.

Lisaks on ühingul kavas korraldada ka kaks suuremat diskussiooni. 1. oktoobril Suuremõisa lossis toimuva teemaks on ülehiiumaalised ja ka laiemad teemad. Teine sarnane debatt toimub 2. oktoobril Tallinnas Ülemiste Citys Ernst Öpiku majas. “Sinna on eelkõige oodatud hiidlased, kes kooli või töö tõttu seotud mandrimaaga,” lisas Kagadze.

Debattide ajakava leiab tänase lehe kuuendalt leheküljelt.

Autor: Hiiu Leht Kohalike volikogude valimiste eel korraldab MTÜ Ühine Hiiumaa kuus valimisdebatti ja kaks diskussiooni, millest üks pealinnas. Avalikud valimisdebatid, kus arutletakse Hiiumaa tuleviku ja arengute üle, toimuvad kõigis valimispiirkondades: Emmastes, Käinas, Paladel, Kärdlas, Kõrgessaares ja Kõpus ning osalema on oodatud nii valijad kui kandidaadid.

Ühingu juht Margit

Kagadze ütles, et valimis­debattidel räägitakse kohalikel teemadel ja arutatakse, kuidas nii piirkonna kui kogu Hiiumaa elu paremaks muuta, millised on soovid ja eesmärgid ning kuidas neid kõige paremini ellu viia. Lisaks kandidaatide seisukohtade kuulamisele saavad osalejad esitada küsimusi ja teha omapoolseid ettepanekuid.

Lisaks on ühingul kavas korraldada ka kaks suuremat diskussiooni. 1. oktoobril Suuremõisa lossis toimuva teemaks on ülehiiumaalised ja ka laiemad teemad. Teine sarnane debatt toimub 2. oktoobril Tallinnas Ülemiste Citys Ernst Öpiku majas. “Sinna on eelkõige oodatud hiidlased, kes kooli või töö tõttu seotud mandrimaaga,” lisas Kagadze.

Debattide ajakava leiab tänase lehe kuuendalt leheküljelt.

Sildid: arutelu, debatt, valimiste, volikogu