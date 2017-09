Tuuru maja jäi esimesel katsel müümata

SA Tuuru maja oli oksjonikeskkonnas osta.ee müügil maksi­maalse lubatud aja, 28 päeva ehk 21. augustini. Selle aja jooksul ühtki ostupakkumist ei laekunud.Sihtasutuse nõukogu, kes juulikuisel koosolekul maja koos kinnistuga oksjoni korras müüki panna otsustas, pikendas oksjoniaega ja nüüd on maja müügis 4. septembrini.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: oksjon, Tuuru maja