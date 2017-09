Tunnusta eakate elu edendajaid

Kaheksandat korda toimuv konkurss “Aastad täis sära ja väärikust” ootab eakate inimestega seotud säravaid algatusi ja ideid, et tunnustada neid vääriliste auhindadega. Ettepanekute laekumise tähtaeg on 15. september.

Konkursi eesmärk on ergutada ja tunnustada erinevaid inimesi või ettevõtmisi, kes või mis on muutnud eakate elu paremaks. Konkursi kategooriad on: eakalt kogukonnale, eakalt järeltulijale, eakad kui kultuurikandjad, tegu eakale ja elutööauhind. Parimad teod ja algatused pärjatakse auhindadega 60+ festivalil Tallinnas Salme kultuurikeskuses.

Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla julgustab inimesi oma ettepanekuid saatma ka siis, kui mõne tubli inimese ettevõtmine ühegi konkursi kategooria alla justkui ei sobiks. “Iga tegu, mis on eaka elu paremaks muutnud, on tunnustamist väärt. 60+ festivali konkurss “Aastad täis sära ja väärikust” sobib selleks imehästi,” lisas ta.

Konkursil osalemiseks tuleb saata kirjeldus meilil info@60plussfestival.ee või postiaadressile Ajakiri 60+, Tartu 8, 71020 Viljandi. Kirjelduse pikkus on maksimaalselt lehekülg. Juurde võib lisada kuni kolm fotot. Kindlasti tuleb lisada saatja kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-post. Tähtaeg konkursitööde saatmiseks on 15. september. Arvesse lähevad 2016.−2017. aasta jooksul tehtud teod.

Autor: Hiiu Leht Kaheksandat korda toimuv konkurss “Aastad täis sära ja väärikust” ootab eakate inimestega seotud säravaid algatusi ja ideid, et tunnustada neid vääriliste auhindadega. Ettepanekute laekumise tähtaeg on 15. september.

Konkursi eesmärk on ergutada ja tunnustada erinevaid inimesi või ettevõtmisi, kes või mis on muutnud eakate elu paremaks. Konkursi kategooriad on: eakalt kogukonnale, eakalt järeltulijale, eakad kui kultuurikandjad, tegu eakale ja elutööauhind. Parimad teod ja algatused pärjatakse auhindadega 60+ festivalil Tallinnas Salme kultuurikeskuses.

Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla julgustab inimesi oma ettepanekuid saatma ka siis, kui mõne tubli inimese ettevõtmine ühegi konkursi kategooria alla justkui ei sobiks. “Iga tegu, mis on eaka elu paremaks muutnud, on tunnustamist väärt. 60+ festivali konkurss “Aastad täis sära ja väärikust” sobib selleks imehästi,” lisas ta.

Konkursil osalemiseks tuleb saata kirjeldus meilil info@60plussfestival.ee või postiaadressile Ajakiri 60+, Tartu 8, 71020 Viljandi. Kirjelduse pikkus on maksimaalselt lehekülg. Juurde võib lisada kuni kolm fotot. Kindlasti tuleb lisada saatja kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-post. Tähtaeg konkursitööde saatmiseks on 15. september. Arvesse lähevad 2016.−2017. aasta jooksul tehtud teod.

Sildid: elu edendaja, tunnusta