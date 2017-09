Transaviabaltika lennukit tabas tehniline rike

Jüri Norkroos

Transaviabaltika tühistas esmaspäevaõhtused lennud Kärdlast Tallinna ja Tallinn–Kuressaare–Tallinn suunal. Lendude ärajäämine oli tingitud lennuki tehnilisest rikkest, mis tabas lennukit Kärdla lennuväljal seistes.Lennuettevõtte esindaja Rene Must teatas, et lennuki vasaku mootori starteri ühendus vindiga oli katkenud. Seega ei olnud võimalik esmaspäeva õhtul Kärdla lennuväljale maandunud lennuki ühte mootorit enam käivitada ja lennuk ei saanud õhku tõusta.Hiiu Lehele rääkis Must teisipäeval, et mehhaanik jõudis viimase hilisõhtuse laevaga Hiiumaale ning tal kulus rikke kõrvaldamiseks kaks tundi. Seejärel lendas lennuk tagasi Tallinna.Must kinnitas, et rike ei olnud väga tõsine – lennuki mootorit ei saanud käivitada, kuna üks agregaat ei andnud ühendust. “See detail vahetati ära lennuki hoolduse käigus ja ilmselt oli see tehase praak,” selgitas Must. “Igal juhul saatsime selle ekspertiisi, et selgeks teha, miks see rivist välja langes.”HARDA ROOSNA