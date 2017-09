Täpsustused valimis­nimekirjadele

Eelmises Hiiu Lehes avaldasime esialgsed, esitajatelt saadud nimekirjad 15. oktoobril toimuvateks Hiiumaa vallavolikogu valimisteks. Reedel, 8. septembril, peale Hiiu Lehe ilmumist, registreeris Hiiumaa valla valimiskomisjon 196 kandidaati, keda valitakse viies valimisringkonnas. Hiiu Lehele antud nimekirjades oli üks viga – õige nimekuju on Agu Kohari.

Täpsustus on, et valimisliit Ei Tuugenitele küll registreeriti, kuid kandidaatide nimekirja ei esitatud. Selle asemel registreeriti Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna kandidaatide nimekiri, milles samad nimed, kes algselt pidid kandideerima valimisliidus.

Ühtlasi kaldus sellega kaalukauss veel enam erakondade kasuks. Kui reedeses lehes kirjutasime, et erakonnad võtavad valimisliitudele järgi, siis nüüd läksid erakonnad kandidaatide arvuga ette. Erakondade nimekirjades on 103 kandidaati ja valimis­liitudes 93. Võrdluseks, et eelmistel, 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel oli valimisliitude

nimekirjas 107, erakondadel 77 kandidaati.

Sildid: nimekiri, valimine, vallavolikogu