Tagastuskast sobib lugejaile hästi

HENRI REEDER

Hiiu Lehe lugejale jäi silma, et Hiiu valla raamatukogu raamatute tagastuskast ajas ühel augustilõpu nädala­vahetusel lausa üle ääre. Selgub, et raamatukogus ongi suvi laenutusterohkeim aeg.Raamatukogu direktor Annely Veevo tunnistas, et paar korda aastas, näiteks suve lõpus, kui suvehiidlased lahkuvad, tekib raamatukogul olukord, kus tõepoolest ei mahu kõik tagastuskasti toodavad raamatud ära. “Oleme proovinud olukorda lahendada nii, et keegi töötajatest käib kasti vahepeal tühjendamas,” ütles Veevo.Praegu on kaalumisel, kas paigaldada suurem tagastus­kast. Selle kohta, kui palju raamatuid tuuakse tagasi tagastus­kasti kaudu, pole raamatukogu arvet pidanud, kuid kast on lugejate poolt väga hästi vastu võetud ja populaarne, kinnitas Veevo. “Kast annab lugejatele võimaluse tagastada raamatuid siis, kui neile kõige rohkem sobib – ei ole sõltuv nädalapäevast ega kellaajast.”Veevo ütles, et tagastuskasti kasutavad iga vanusegrupi lugejad, nii lapsed, noored, keskealised kui eakad, nii mehed kui naised. “Tihti tuuakse raamatud kasti enne tööle või kooli minekut, kui raamatukogu on veel suletud. See aitab lugejatel hoida aega kokku,” selgitas juhataja.Veevo ütles, et suvel jääb kohalikke lugejaid vähemaks ja juurde tulevad suvehiidlased. Nii ongi raamatukogus kõige tihedam kuu juuli. Sellel aastal tehti juulikuus 3002 laenutust, augustis 2872, märtsis 2757. Muudel kuudel on laenutusi vähem. Eelmise aasta keskmine laenutuste arv kuus oli 2657.Praeguse seisuga on Hiiu valla raamatukogul aktiivseid lugejaid 1385. “Aasta lõpuks see arv kindlasti muutub,” lisas direktor.