Suur vale, väike vale ja statistika ehk miks on Hiiumaa majutuskohtade täituvus nii madal

Hiiumaa majutus­asutuste tegelikkus ja statistika omavahel ei klapi – oletatavasti on majutus- ja voodikohti kirjas kolmandiku võrra vähem, kui neid tegelikult on.Statistikaameti turismiinfot puudutavatest andmetest saab teada, et 2016. aastal oli Hiiumaal 60 majutusettevõtet, kus oli kokku 545 tuba 1428 voodikohaga.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Harda Roosna | Hiiu Leht

Statistikaameti turismiinfot puudutavatest andmetest saab teada, et 2016. aastal oli Hiiumaal 60 majutusettevõtet, kus oli kokku 545 tuba 1428 voodikohaga. Hiiumaa majutus­asutuste tegelikkus ja statistika omavahel ei klapi – oletatavasti on majutus- ja voodikohti kirjas kolmandiku võrra vähem, kui neid tegelikult on.Statistikaameti turismiinfot puudutavatest andmetest saab teada, et 2016. aastal oli Hiiumaal 60 majutusettevõtet, kus oli kokku 545 tuba 1428 voodikohaga.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: majutus, statistikaamet