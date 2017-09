Sünnitusosakond peab jääma!

erakogu

Sellise avaldusega esines doktor Tivodar Lakatoš juulis, kui haigla töötajatele tutvustati PERHi omandisse läinud Hiiumaa haigla nõukogu.Aasta Hiiumaa haiglas günekoloogina töötanud dr Lakatoš ütleb, et Hiiumaa haiglas on head võimalused sünnitusabi osutamiseks: sünnitustuba on suurepärane, operatsiooni­tuba ootamatusteks valmis ja kirurg vajadusel abistamas.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor erakogu

Aasta Hiiumaa haiglas günekoloogina töötanud dr Lakatoš ütleb, et Hiiumaa haiglas on head võimalused sünnitusabi osutamiseks: sünnitustuba on suurepärane, operatsiooni­tuba ootamatusteks valmis ja kirurg vajadusel abistamas. Sellise avaldusega esines doktor Tivodar Lakatoš juulis, kui haigla töötajatele tutvustati PERHi omandisse läinud Hiiumaa haigla nõukogu.Aasta Hiiumaa haiglas günekoloogina töötanud dr Lakatoš ütleb, et Hiiumaa haiglas on head võimalused sünnitusabi osutamiseks: sünnitustuba on suurepärane, operatsiooni­tuba ootamatusteks valmis ja kirurg vajadusel abistamas.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: günekoloog, Haigla, sünnitusabi, Tivodar Lakatoš