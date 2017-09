Soome sokid Käina päästjatele

Täpselt rahvusvahelisel heategevuspäeval jõudis Käina päästjateni annetus Soome Kajaani vabatahtlikelt – 23 paari villaseid sokke.Kingituse kohaletooja, Emmaste valla kultuurijuht, Anne-Ly Torstensson rääkis, et Soomes on palomiehille sokkide kudumine üsna levinud. Korraldatakse lausa kampaaniaid, kus käsitööhuvilised koovad sokke ja kingivad need tuletõrjujatele.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Soome, Torstensson, villased sokid