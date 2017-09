Sõitjad rahul, poliitikud pirisevad

Kolmapäeval andis Hiiumaal ülevaate laeva­liikluse hetkeseisust OÜ TS Laevad uus juht Jaak Kaabel. Kohtumiselt jäi kõlama, et uute laevade tulekuga üleveo­mahud kasvasid, reisidelt mahajääjaid on minimaalselt ja Hiiumaa ettevõtjad on praeguse teenusega rahul.

Pahameelt ei põhjusta enam ka piletiost, sest ettevõte on pileti ostmise võimalusi aina kohandanud ja teeb seda veelgi. Näiteks reisijapileteid saab osta juba neljast kohast: lisaks internetile ja sadamakassale võib selle soetada ka sadamakohvikust või siis mobiilist.

Uued laevad on meeldivalt avarad, puhtad, liigendatud istekohtadega, mis loovad vastavalt vajadusele, kas õdusa omaette­olemise või mõnusa kambakesiviibimise võimaluse.

Rahul pole vaid Reformierakonna poliitikud, kes lubavad laevaliikluse opereerimise anda omavalitsuse kätte, et parandada laevaühenduse kvaliteeti. Nende deklaratsioon, et kohalik omavalitsus teab kõige paremini oma inimeste ning saare ettevõtete tänapäevast liikumisvajadust ning annab võimaluse efektiivsemalt ja operatiivsemalt liikumist korraldada, on ju õilis.

Tuletagem meelde, et laevaliikluse korraldamine polnud isegi maavalitsuste käes – seda korraldas ja korraldab majandus- ja kommunitsiooniministeerium. Maavalitsustelt küsiti vaid arvamust ja sageli arvestati pigem vedaja kui hiidlaste huvidega.

Hiiu Lehele ütles minister Jaak Aab, et kuna laeva- ja lennuühendused on riiklik teenus, anti nende korraldamine riikliku maanteeameti, mitte kohaliku omavalitsuse korraldada.

Seni, kuni minister on teisest era­konnast, on reformierakondlastel hea selliseid asju lubada – nagunii need ei täitu.

Kahtlane, kas ka Reformierakonna võimul olles teenuseid ja raha nii heldelt kohalikele omavalitsustele jagataks. Seni oli tendents pigem vastupidine ja pigem juhtub see Keskerakonna juhitud valitsuse ajal. Laeva- ja lennuühendusi pole üle­antavas paketis siiski kunagi olnud.

Seda, mis praegu parandamist ei vaja, pole vaja parandada. Valijatelt plusspunkte noolivad poliitikud võiks pigem märgata mõnda muud parandamist vajavat teemat.

