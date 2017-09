Reise vähem, reisijaid rohkem, kvaliteet parem

Üleveomahud kasvavad ja vaatamata mõnedele soovitustele on Hiiumaa ettevõtjad praeguse teenusega rahul – nii võiks lühidalt kokku võtta TS Laevad uue juhi ja saare ettevõtjate kohtumisel räägitu.Kolmapäeval käis Hiiumaal tutvumisreisil OÜ TS Laevad uus juht Jaak Kaabel, kes saarte laeva- ja lennuühendustega tegelenud varemgi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Kolmapäeval käis Hiiumaal tutvumisreisil OÜ TS Laevad uus juht Jaak Kaabel, kes saarte laeva- ja lennuühendustega tegelenud varemgi. Üleveomahud kasvavad ja vaatamata mõnedele soovitustele on Hiiumaa ettevõtjad praeguse teenusega rahul – nii võiks lühidalt kokku võtta TS Laevad uue juhi ja saare ettevõtjate kohtumisel räägitu.Kolmapäeval käis Hiiumaal tutvumisreisil OÜ TS Laevad uus juht Jaak Kaabel, kes saarte laeva- ja lennuühendustega tegelenud varemgi.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kaabel, TS Laevad, üleveo­maht