Reformimata maade kasutus lõpeb

Autor: Harda Roosna Maaamet teatab, et reformimata maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks kasutamiseks andmise lepingud kehtivad selle aasta lõpuni. “See aga ei tähenda, et kasutuses olnud maa peaks tänavu harimata jääma, sest maakasutajatel on saagi­koristusõigus,” selgitab ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro.



