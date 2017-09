Reformierakonna Hiiumaa MKO juhatus liikmete väljaheitmist ei aruta

Reformierakonna Hiiumaa maakonnaorganisatsiooni (MKO)juht Riho Rahuoja teatas, et juhatus ei plaani arutada valimis­liitude nimekirjades kandideerivate erakonnaliikmete väljaheitmist.

“Meie liikmete kandideerimisel valimisliitudes on erinevad põhjused,” ütles Rahuoja. “Ka Üllari [Padari – toim] puhul võib mõista tema eelistust minna kohalikele valimistele erakonnakaaslaste asemel sõprade ja kolleegide liiduga, nii on ta teinud ka kõikidel eelnevatel omavalitsuste valimistel.”

Rahuoja ütles, et pigem tasub rõõmu tunda, et kahes valimis­liidus on kandidaadid, kes toetavad reformierakonna maailmavaadet ja väärtushinnanguid. “See loob eeldused heaks koostööks tulevases vallavolikogus.”

Hiiu Lehele ütles üks Reformierakonna liige, et maakonna­organisatsiooni juhatusel on kavas arutada valimisliitudes ehk n-ö erakonna vastu kandideerivate erakonna liikmete küsimust sel nädalal. Ta oletas, et kuna Haapsalus heideti erakonnast välja Urmas Sukles, ootab sama saatus ka siinseid valimisliitudes kandideerivaid erakonna liikmeid.

Valimisliitudes kandideerib kolm Reformierakonna liiget: Tarmo Mänd ja Tõnu Otsason valimisliidus Kodusaar ja Üllar Padari valimisliidus Ühine Hiiumaa.

