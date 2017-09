Rahvusvaheline ettevõte avas Hiiumaal kontori

erakogu

Rahvusvahelisi äriteenuseid pakkuv ettevõte 1Office Group avas septembri algul harukontori Kärdlas. Kontor alustas tööd kahe raamatupidajaga, lähitulevikus loodetakse saarel laieneda.“Esialgu aitame kahel esimesel töötajal end sisse seada ning tempoga harjuda. Kuna ettevõtte kliendid on valdavalt mitteresidendid, kes tegutsevad korraga mitmes riigis, siis kindlasti ei saa töö lihtne olema – põnevaid ning keerukaid rahvusvahelisi maksu­küsimusi tuleb ette palju,” sõnas grupi operatiiv­juht Anni Toom.Kontori avamine Hiiumaal oli tema sõnul loogiline samm, kuna ettevõtte ärimudel põhineb suurel määral just kaugtööl ning enamik tööst on võimalik teha digitaalselt.“Hiidlasena tean ma palju andekaid ja haritud inimesi, kel pole mingil põhjusel võimalik kodusaarelt eemale kolida. Idee luua harukontor oma kodusaarele Hiiumaale saigi alguse soovist pakkuda sellele probleemile mingi lahendus ning luua tarkasid töökohti ka mujal kui Tallinnas,” selgitas Toom.