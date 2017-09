Pooled Emmaste volinikud ei kandideeri haldusreformi tõttu

Üheksast Emmaste vallavolikogu liikmest neli ei kandideeri haldusreformi tulemusena loodavasse Hiiumaa vallavolikokku, sest nad ei poolda valdade sundliitmist.

Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas ütles, et ta ei kandideeri eelkõige isiklikel põhjustel, kuid oma osa on selles ka haldus­reformil.





