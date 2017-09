Palgaebavõrdsus kasvab

Teise kvartali palgastatistika näitab, et keskmine palk Tallinnas ulatub juba 1401 euroni. Seda on 61 protsenti rohkem kui madalaima palgaga maakonnas Hiiumaal, kus keskmine palk oli teises kvartalis 869 eurot. Madalad on palgad ka näiteks Saaremaal ja Põlva maakonnas.

Sealjuures on vahe Tallinna ja Hiiu- ning Saaremaaga aastases võrdluses veelgi suuremaks kärisenud, sest mullu samal ajal oli Tallinna ja Hiiumaa palkade vahe vaid 40 protsenti. Nii Hiiumaal kui Saare maakonnas on aga keskmine palk aastaga veidi langenud.

Kogu Eesti keskmine palk on aastaga tõusnud ligi 7 protsenti ja ulatub 1242 euroni.

