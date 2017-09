Orienteerujatel pidupäev Kõpus

Homme korraldab Hiiumaa orienteerujate klubi Eesti meistrivõistlused orienteerumises pikal rajal, pühapäeval jagatakse 56. korda välja Hiiumaa karikad.

Laupäeval selgitatakse Kõpu maastikel Eesti meistrid orienteerumisjooksu pikal rajal. Tegemist on väga olulise sündmusega, sest mitte iga klubi ei saa võimalust korraldada Eesti meistrivõistlusi. Töö sellise tasemega võistluse korraldamiseks on asjatundjate hinnangul keeruline ning eeldab suurepärast võistlus­maastikku. 6–23 km pikkused rajad valmistas ette rajameister Toivo Saue.

Pühapäeval toimub juba 56. korda Hiiumaa karikavõistlus. Võistluskeskus ja finiš asuvad mõlemal päeval Kõpu tuletorni juures.

Kõik, kes soovivad tulla orienteerujatele kaasa elama, on väga teretulnud.

Lähem teave veebilehel hok.ee

Autor: Hiiu Leht Homme korraldab Hiiumaa orienteerujate klubi Eesti meistrivõistlused orienteerumises pikal rajal, pühapäeval jagatakse 56. korda välja Hiiumaa karikad.

Laupäeval selgitatakse Kõpu maastikel Eesti meistrid orienteerumisjooksu pikal rajal. Tegemist on väga olulise sündmusega, sest mitte iga klubi ei saa võimalust korraldada Eesti meistrivõistlusi. Töö sellise tasemega võistluse korraldamiseks on asjatundjate hinnangul keeruline ning eeldab suurepärast võistlus­maastikku. 6–23 km pikkused rajad valmistas ette rajameister Toivo Saue.

Pühapäeval toimub juba 56. korda Hiiumaa karikavõistlus. Võistluskeskus ja finiš asuvad mõlemal päeval Kõpu tuletorni juures.

Kõik, kes soovivad tulla orienteerujatele kaasa elama, on väga teretulnud.

Lähem teave veebilehel hok.ee

Sildid: Kõpu, meistrivõistlused, Orienteerumine