Nelja Nurga Galerii avas oma esimese välisnäituse

1. septembril avati pidulikult Nelja Nurga Galerii esimene välisnäitus – Austria kunstnike “Salzburg: Visioonid”.Galerist Kalli Sein ütles Hiiu Lehele, et austerlased võtsid ise nendega ühendust: “Nad olid kuskilt kuulnud, et niisugune galerii on olemas, kuid arvasid, et teeme ainult kohalike kunstnike näitusi.”





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

Galerist Kalli Sein ütles Hiiu Lehele, et austerlased võtsid ise nendega ühendust: "Nad olid kuskilt kuulnud, et niisugune galerii on olemas, kuid arvasid, et teeme ainult kohalike kunstnike näitusi."

Sildid: näitus, Nelja Nurga Galerii, Salzburg