Naiste ja meeste osakaal sama

Hiiumaal on naistele nimekirjas rohkem kohti andnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond – 21 naist ja 11 meest ning Keskerakond – 10 naist ja 8 meest. Suhteliselt võrdselt on eri soost kandideerijaid valimisliidus Ühine Hiiumaa – 18 naist ja 22 meest.

Ligi viiekordne meeste ülekaal on EKRE nimekirjas – 9 meest ja vaid 2 naist. IRLi, Reformierakonna ja valimisliidu Kodusaar nime­kirjas on mehi ligi kaks korda rohkem kui naisi: IRL 9 naist 17 meest, RE 5 naist 11 meest ja VL Kodusaar 17 naist ja 35 meest.

Tänavustel kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerib Hiiumaa volikogusse kokku 83 naist ja 113 meest ehk 42 protsenti naisi ja 58 protsenti mehi.

Täpselt sama suur oli eri soost kandideerijate suhtarv ka 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel, ainult et toona kandideeris 81 naist ja 114 meest.

2009. aasta KOV valimistega võrreldes on naiste osakaal õige pisut kasvanud – siis oli see vastavalt 40 ja 60 protsenti ning kandideeris 79 naist ja 117 meest.

Põhjamaades ja teistes riikides, kus soolise võrd­õiguslikkuse edendamisega tegeletakse riigi tasandil süstemaatiliselt, nõutakse, et valitavates kogudes sh ette­võtete nõukogudes oleks alaesindatud sugupoolt vähemalt 40 protsenti kogu liikmetest.

Selles mõttes on valimisnimekirjadega kõik korras, kuid kui arvestada, et valimistel kipitakse n-ö vanast harjumusest hääletama meeste poolt, võib tulevase volikogu sooline tasakaal paigast ära olla.

