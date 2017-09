Mõttekoda: Hiiumaal on vaja ettevõtlust toetavaid otsuseid

Reedel Kärdlas sihtasutuse Tuuru korraldusel aset leidnud ettevõtluse mõttekojas otsiti lahendusi, kuidas Hiiumaa ettevõtluskeskkonda parandada ja saarele elanikke juurde tuua.

Tuuru juhataja Aivi Telvik märkis avasõnu öeldes, et uus ülehiiumaaline omavalitsus peaks võtma ettevõtluse arendamise oma südame­asjaks.





Sildid: Ettevõtlus, mõttekoda