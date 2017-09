Masspääste õppus MAREX 2017

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Hiiumaa vabatahtlike merepäästjate eestvedaja Marek Rätsep ütles, et kaasa löövad kohalikud vabatahtlikud, riiklike päästekomandode päästjad, piirivalve ja politseiametnikud, aga ka kolleegid Ahvenamaalt, Saaremaalt ja Kihnust. Täna korraldavad vabatahtlikud merepäästjad Tareste lahe ja Püssirahu vahelisel laevatataval merealal suure merepääste­õppuse, millel sadakond osalejat nii meilt kui mujalt.Hiiumaa vabatahtlike merepäästjate eestvedaja Marek Rätsep ütles, et kaasa löövad kohalikud vabatahtlikud, riiklike päästekomandode päästjad, piirivalve ja politseiametnikud, aga ka kolleegid Ahvenamaalt, Saaremaalt ja Kihnust.

Sildid: MAREX, merepäästjad, õppus, päästeõppus