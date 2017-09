Pole kunagi varem näinud, et Mägipe Külm­allik, kutsutakse ka Silmaallik, oleks peaaegu kuiv – vaid tilk vett on põhjas, aga maapõuest vett isegi ei immitse. Kas oskate selgitada, mis võiks olla põhjuseks – lumevaesed talved, puurkaevud, madal mereveetase, maakerge või veel miski muu? Kas kusagil mujal Hiiumaal on ka allikaid kuivaks jäänud?Vastab keskkonnaameti veespetsialist Anu Saue: “Hiiumaal on kõik soosoonikud kuivad, allikatest pole teatatud. Sama on ka Saaremaal. Sinu järeldus on õige – kui ikka vett taevast ei tule, jäävad veekogud kuivaks.”