Maavõistluselt tuli kaotus 5:2

Eesti jalgpalli liit koos maakondlike spordi­liitude ja kohalike eestvedajatega korraldas kuuendat korda Eesti maavõistlusi jalgpallis, kus kaheksas kohtumises on vastamisi 15 maa­konna ja Tallinna koondised.Hiiumaa läks laupäeval Raasiku staadionil kokku Harju­maaga, kes turniiritabelis hoiab esikohta. Seega oli ette teada, et tuleb väga raske kohtumine.Hiiumaa koondise treener Mario Degtjov ütles, et mõlemad võistkonnad alustasid mängu rahulikult. “Keskenduti otsimisele ja vaadati, mis mehed kummalgi millistel positsioonidel asuvad. Teada oli, et vastaste ründajad on kiired ja väga terava jalaga.”Mäng küll kaotati tulemusega 5:2, kuid treener jäi rahule, et meie jalgpallurid suutsid Harjumaale tublisti n-ö hambaid näidata.“Kindlasti müts maha ja suur kummardus kõigi mängijate ees, kes sellel maavõistlusel mängisid – Harjumaal ei olnud meid lihtne võita,” ütles Degtjov.Parimate harrastus­jalgpallurite kõrval tegid sel korral erinevate koondiste koosseisus kaasa mitmed meistri- ja esiliiga mängijad, samuti endised koondise tipptegijad. Hiiumaa eest mängisid Andre Frolov (Paide Linna-meeskond), Tõnis Koppel (FC Kuressaare), Algis Kelder (Saue JK), Guido Kutser (FC Igiliikur), Kersten Lõppe (Tabasalu JK) ja Kärdla Linnameeskonna mängijad Andreas Peetre, Sander Laur, Imre Riik, Steven Saarnak, Timo Vares, Janno Johanson, Kristjan Kirs, Hendri Tärnu, Karl Johan Kastein ja Mario Degtjov.Turniirisüsteem näeb ette, et kõik koondised mängivad omavahel läbi kahel korral, kodus ja võõrsil, ning 2012. aastal alguse saanud turniir kestab 30 aastat. Viigilise tulemuse korral selgitatakse küll võitja penaltiseeriaga, kuid protokolli kantakse viigiline tulemus ja tabelisse läheb üks punkt.Kristi Linkov