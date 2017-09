Maavalitsuse asemele maakondlik talitus

Neljapäeval kinnitas vabariigi valitsus otsuse, millega rahandusministeerium võtab üle osa jaanuarist tegevuse lõpetavate maavalitsuste ülesandeid.

Ministeeriumis alsutab 1. jaanuarist tööd regionaalhalduse osakond, mille juurde luuakse maakondlikud talitused. Uues osakonnas hakkab olema 85 töökohta. Kõik töökohad jaotuvad 15 talituse vahel. Igasse maakonda jääb alles vähemalt talituse juht, planeerija ning arhivaar. Sõltuvalt maakonna suurusest hakkab talituses töötama kolm kuni kümme töötajat.

“Uuel osakonnal hakkab olema igas maakonnas talitus ning see tähendab, et senised maavalitsuste töökohad, mis on jätkuvalt piirkonnas vajalikud, jäävad maakonda alles ning pealinna me neid ei too,” teatas riigihalduse minister Jaak Aab.

Osakonna ülesanneteks on kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine, arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, osalemine regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel, maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine, järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste planeeringute üle. Täiendava ülesandena lisandub osakonnale riigi teenuste osutamise koordineerimine. HARDA ROOSNA

Autor: Harda Roosna Neljapäeval kinnitas vabariigi valitsus otsuse, millega rahandusministeerium võtab üle osa jaanuarist tegevuse lõpetavate maavalitsuste ülesandeid.

Ministeeriumis alsutab 1. jaanuarist tööd regionaalhalduse osakond, mille juurde luuakse maakondlikud talitused. Uues osakonnas hakkab olema 85 töökohta. Kõik töökohad jaotuvad 15 talituse vahel. Igasse maakonda jääb alles vähemalt talituse juht, planeerija ning arhivaar. Sõltuvalt maakonna suurusest hakkab talituses töötama kolm kuni kümme töötajat.

“Uuel osakonnal hakkab olema igas maakonnas talitus ning see tähendab, et senised maavalitsuste töökohad, mis on jätkuvalt piirkonnas vajalikud, jäävad maakonda alles ning pealinna me neid ei too,” teatas riigihalduse minister Jaak Aab.

Osakonna ülesanneteks on kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine, arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, osalemine regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel, maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine, järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste planeeringute üle. Täiendava ülesandena lisandub osakonnale riigi teenuste osutamise koordineerimine. HARDA ROOSNA

Sildid: maavalitsus, rahandusministeerium, regionaalhaldus, ülesanded