Luidjal põrkasid kokku kaks autot

Neljapäeval, 14. septembril kella seitsme ajal hommikul toimus liiklusõnnetus Hiiu vallas Luidja külas, kus põrkasid kokku sõiduautod Volvo ja Volkswagen. Politsei- ja piirivalve­ameti Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik rääkis, et esialgsetel andmetel ei pannud Volkswageni roolis olnud 58aastane naine tähele “Anna teed” märki ning sõitis ette peateel liikunud Volvole, mida juhtis 37aastane mees. Sõiduautos Volvo oli lisaks juhile veel kolm reisijat, kellest kaks toimetas kiirabi haiglasse. Liiklusõnnetuses sai viga ka Volkswageni roolis olnud 58aastane naine.

Allik selgitas, et mõlemad juhid olid kained, omasid vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja kasutasid turvavarustust. Sündmuskohal oli suurim lubatud sõidu­kiirus 70 km/h. Väljas oli valge ja teekate vihmast märg.

Allik paneb südamele, et autojuht peab olema tähele­panelik, keskenduma autojuhtimisele ning hoiduma kõrvalistest või häirivatest tegevustest. Samuti peab juht enne rooli istumist olema korralikult välja puhanud, et väsimus ei pärsiks juhi võimet märgata ümbruses olevaid liiklusmärke ja teisi liiklejaid.

Sildid: avarii, kokkupõrge