Lubadustest tegudeni

Hiiumaa haigla on rahalistes raskustes olnud 2013. aastast, mil haigla jäi ministeeriumi algatatud ümberkorralduste tõttu ilma kiirabiteenuse osutamise õigusest.

Sellest ajast on viimased tervishoiuvaldkonna ministrid nii reformierakondlane Urmas Kruuse kui sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski avalikult öelnud, et väikese elanik­konnaga maakonna haigla vajab teistsugust rahastusmudelit.

Seni takerdus muudatus ilmselt poliitilisse vastuseisu või siis kardeti luua pretsedenti – saab üks haigla eristaatuse, tahavad teised ka.

Paistab, et seekord jõutakse sõnadest tegudeni ja uus rahastusmudel võetakse ka kasutusele. Igal juhul Hiiumaa haigla nõukogu mudelit juba arutab.

Valimiste eel on taas päevakorda tõusnud hiidlaste vanad hirmud: et haigla sünnitusosakond võidakse kinni panna või haigla muuta üldhaiglast hooldushaiglaks.

Hiiumaa haigla nõukogu esimees Agris Peedu kinnitas lehele, et Regionaalhaiglal ei ole kavas muuta Hiiumaa haigla staatust ning sünnitusosakonna teemat seekordsel kokkusaamisel üldse ei arutata.

Loodetavasti on sünnitusosakond siiski üks eelarverida rahastusmudelis, mis tõesti ei ole just väike summa, samas Hiiumaa peredele ja tervele kogukonnale ääretult tähtis teenus.

29. september 2017