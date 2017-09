Linkov kutsuti Eesti Lootsi nõukogust tagasi

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas nimetamiskomitee ja rahandusministri ettepanekul Tallinna Sadama, Saarte Liinide ja Eesti Lootsi nõukogudesse uued liikmed ja kutsus tagasi suure hulga endisi liikmeid, teiste seas Georg Linkovi. Linkov oli nõukogus alates 2015. aasta lõpust. Lisaks Linkovile kutsus minister tagasi Toomas Kõuhkna, Stanislav Tšerepanovi, Urmas Klaasi, Andres Lume ja Agris Peedu, kes muude ametite kõrval on ka Hiiumaa haigla nõukogu esimees. ASi Eesti Loots nõukogusse määras minister Margus Kaasiku, Taivo Linnamägi, Maivi Otsa ja Teet Palmse. Äripäev kirjutab, et Eesti Lootsi nõukogu sai teate muudatustest viis minutit enne järekordse koosoleku algust.

ASi Tallinna Sadam nõukogu uuteks liikmeteks on Ahti Kuningas, Kati Kusmin ja Raigo Uukkivi. Tagasi kutsuti Mart Luik, Merike Saks ja Agris Peedu. Nõukogu liikmetena jätkavad Üllar Jaaksoo, Urmas Kaarlep ja Aare Tark.

ASi Saarte Liinid nõukogusse määrati uute liikmetena Toomas Vainola, Riho Prints, Indrek Allmann ja Marilin Hein. Tagasi kutsuti saarlased Jüri Saar ja Kaido Kaasik, Taivo Linnamägi, Ain Seppik ja Marek Uusküla. Nõukogu liikmena jätkab Ain Tatter.

Kõigi kolme riigiettevõtte nõukogu liikmete volituste pikkuseks on kolm aastat.

