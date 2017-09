Lehe vahel nüüd ETV Plussi ja Tallinna TV kava

Hiiu Lehe lugeja Astrid Rappu avaldas soovi, et lehe vahel olevat saatekava võiks täiendada. Ta viitas, et paljud televaatajad jäid ilma Kanal 2 ja TV 3 saadete vaatamise võimalusest ning vaatavad edasi vabalevikanaleid. Rappu soovis, et Hiiu Lehe saate­kavale lisataks vabalevis vaadatavate ETV Plussi ja Tallinna TV kava. “Kas oleks võimalik, et seal oleks need saatekavad ka, meil jääks ära üks kuluartikkel, sest praegu peame ostma selleks eraldi saatekava lisaks,” küsis Rappu.

Hea meel on teatada, et reedel ilmuva Hiiu Lehe vahel ongi juba saatekava, millele lisatud eelnimetatud kanalite saadete algusajad.

Sildid: saatekava