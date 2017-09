LEADER taotlusvoor avaneb peagi

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tänavune teine taotlusvoor avaneb 2. oktoobrist, toetusetaotlusi võetakse vastu kuni 16. oktoobrini.

Toetusi jagatakse kahest Hiiumaa integreeritud arengu­strateegia meetmest. Need on ettevõtete arengu meede ning külaarenduse ja kogukonnateenuste meede, kummagi meetme maht on 400 000 eurot. Taotluste esitamine ja hindamine toimub uues e-PRIA keskkonnas.

Täiendava teabe leiab MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee

25. septembril kell 16 algab Tuuru maja (Vabrikuväljak 1,

Kärdla) saalis Hiidlaste koostöökogu üldkoosolek, millel kinnitatakse nn suurprojektide ehk enam kui 50 000 eurose toetusega taotluste hindamisele lubamine ning määratletakse kogukonnateenuse projektid, millele võib taotleda kõrgemat toetust.

