Lapsi õpetavad vanemad naisõpetajad

Hiiumaa koolides töötavad valdavalt kogenud naisõpetajad, kes seda tööd teinud aastakümneid, noori õpetajaid ja meesõpetajaid napib.

Kärdla põhikoolis on tööl 43 pedagoogi, neist kümme meesõpetajat. Koolis töötab kaks alla 30aastast õpetajat, kõige rohkem ehk 17 on üle 50aastaseid õpetajaid, üle 60aastaseid õpetajaid on ametis üheksa.

Käina koolis töötab 19 õpetajat, nendest kolm on mehed. Käina kooli õpetajate vanuseline jaotus on järgmine: üks alla 30aastane õpetaja ja 12 üle 50aastast.

Palade põhikooli 20 pedagoogi seas on üks õpetaja, kel vanust alla 30 aasta, üle 50aastaseid õpetajaid on üheksa. Meesõpetajaid on Palade koolis neli.

Emmaste ja Lauka põhikoolis alla 30aastaseid õpetajaid ei tööta. Lauka koolis on tööl 12 õpetajat, neist kaheksa enam kui 50 aastased. Koolis töötab kaks meesõpetajat. Emmaste põhikooli 19 õpetajast on 12 üle 50aastased. Õpetajate hulgas on kolm meest.

Hiiumaa gümnaasiumi 23 õpetajast on seitse mehed. Alla 30 aasta vanuseid õpetajaid on üks, üle 50aastaseid kümme, seega on 12 õpetaja vanus vahemikus 30–50 aastat.

Kokku töötab Hiiu maakonnas 116 õpetajat, kellest täpselt pooled on enam kui 50aastased, alla 30aastaseid õpetajaid on vaid neli ehk veidi üle 3 protsendi. Meesõpetajaid on Hiiu maakonnas kokku 29 ehk 25 protsenti õpetajatest.

Sildid: õpetajad, vanus