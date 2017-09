Kummardus Hiiumaa rahvatantsule ja -tantsijatele

Mõte korraldada hiiu tantsu kogemus­päevad sündis Rahva­kultuuri keskuse rahvatantsujuhtide kursuse viimasel lennul juba õpingute ajal. Ja ega see mõte lambist tekkinud. Kursusel õppis ja meiega lõpetas kaks tantsijat Hiiumaalt – Jaanika Kuusk ja Tiiu Üksik.

Saabusime Kärdlasse reede pärastlõunal. Teinud väikse tiiru hiljuti juubelisünnipäeva tähistanud Hiiumaa muuseumis, sättisime end kuulama muuseumi teadusdirektori Helgi Põllo loengut Hiiumaa rahvarõivastest. Huvitavat juttu täiendasid rohked näited muuseumi kogudest. Kohal olid ka neiud-mannekeenid, kel seljas kõigi nelja hiiu kihelkonna rahvarõivad. Sai lähedalt vaadata ja oma käega katsuda mõndki rõivatükki.

Laupäev oli tantsupäev. Päeva sissejuhatuseks rääkis kohalik tantsuõpetaja Helgi Taelma sellest, kuidas ta juhendab erinevates Hiiumaa koolides laste- ja naisrühmi. Kohapeal tegime endale selgeks tantsu “Merede süles”, mis tõi Helgile 2016. aasta kevadel naistetantsude arvestuses esikoha üleeestilisel uute tantsude konkursil.

Tõeline avastus oli eakate naisrahvatantsurühma Kohvitantad juhendaja Ille Savioja tund. See oli paljudele meist üldse esimene kord näha ja kogeda, kuidas käib töö väärikas eas tantsijaga. Tantsu­juhtide kool on sellest teemast kuidagi märkamatult mööda läinud.

Ja siis tuli päeva nael – hiiu pärimustantsud. Helle-Mare Kõmmus rääkis šerlokholmsilikest otsingutest, et leida üles need tantsud, millest Ullo Toomi oli omal ajal Hiiumaad külastades vaimustusse sattunud. Niidiotsad juhatasid lõpuks Harald Sereni, Adolf Vedro ja teiste töödeni. Kild killu haaval on Kõmmus püüdnud vanadest kirjeldustest tuletada tantsuvõtteid ja -samme, mida võidi Hiiumaal tantsida 19. sajandil. Üheskoos folkloorirühm Dagö tantsijate ja Kohvi­tantadega püüdsime need sammud tuua tänasesse päeva.

Kogemuspäevade lõpuks rääkis Helle-Mare Kõmmus oma tööst üldtantsupidude lavastus­grupis.

Kõik need kohtumised tekitasid meis sügavat imetlust ja austust Hiiumaa rahva­kultuuri ja saarel tegutsevate kultuuriloojate vastu. Hoidke neid! See on midagi nii­sugust, mida mujal ei ole.

Kogemuspäeva eest tahame tänada kõigepealt Hiiumaa muuseumi muuseumipedagoogi Jaanika Kuuske, kes meie kursusekaaslasena oli pannud kokku sedavõrd vahva koolituse. Kummardame tänutundes Helle-Mare Kõmmuse ees, kes võttis vaevaks kõik need päevad olla koos meiega. Täname tantsuõpetajaid Helgi Taelmad ja Ille Savioja ning rahvarõivaasjatundjat Helgi Põllot inspireerivate tundide eest.

Ja suur aitäh Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile, Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskusele ja sihtasutusele Hiiumaa Muuseumid, mis meie ettevõtmisele õla alla panid.

Rahvatantsujuhtide kursuse 2015/2016 lennu lõpetajad

Autor: Kaasautor Mõte korraldada hiiu tantsu kogemus­päevad sündis Rahva­kultuuri keskuse rahvatantsujuhtide kursuse viimasel lennul juba õpingute ajal. Ja ega see mõte lambist tekkinud. Kursusel õppis ja meiega lõpetas kaks tantsijat Hiiumaalt – Jaanika Kuusk ja Tiiu Üksik.

Saabusime Kärdlasse reede pärastlõunal. Teinud väikse tiiru hiljuti juubelisünnipäeva tähistanud Hiiumaa muuseumis, sättisime end kuulama muuseumi teadusdirektori Helgi Põllo loengut Hiiumaa rahvarõivastest. Huvitavat juttu täiendasid rohked näited muuseumi kogudest. Kohal olid ka neiud-mannekeenid, kel seljas kõigi nelja hiiu kihelkonna rahvarõivad. Sai lähedalt vaadata ja oma käega katsuda mõndki rõivatükki.

Laupäev oli tantsupäev. Päeva sissejuhatuseks rääkis kohalik tantsuõpetaja Helgi Taelma sellest, kuidas ta juhendab erinevates Hiiumaa koolides laste- ja naisrühmi. Kohapeal tegime endale selgeks tantsu “Merede süles”, mis tõi Helgile 2016. aasta kevadel naistetantsude arvestuses esikoha üleeestilisel uute tantsude konkursil.

Tõeline avastus oli eakate naisrahvatantsurühma Kohvitantad juhendaja Ille Savioja tund. See oli paljudele meist üldse esimene kord näha ja kogeda, kuidas käib töö väärikas eas tantsijaga. Tantsu­juhtide kool on sellest teemast kuidagi märkamatult mööda läinud.

Ja siis tuli päeva nael – hiiu pärimustantsud. Helle-Mare Kõmmus rääkis šerlokholmsilikest otsingutest, et leida üles need tantsud, millest Ullo Toomi oli omal ajal Hiiumaad külastades vaimustusse sattunud. Niidiotsad juhatasid lõpuks Harald Sereni, Adolf Vedro ja teiste töödeni. Kild killu haaval on Kõmmus püüdnud vanadest kirjeldustest tuletada tantsuvõtteid ja -samme, mida võidi Hiiumaal tantsida 19. sajandil. Üheskoos folkloorirühm Dagö tantsijate ja Kohvi­tantadega püüdsime need sammud tuua tänasesse päeva.

Kogemuspäevade lõpuks rääkis Helle-Mare Kõmmus oma tööst üldtantsupidude lavastus­grupis.

Kõik need kohtumised tekitasid meis sügavat imetlust ja austust Hiiumaa rahva­kultuuri ja saarel tegutsevate kultuuriloojate vastu. Hoidke neid! See on midagi nii­sugust, mida mujal ei ole.

Kogemuspäeva eest tahame tänada kõigepealt Hiiumaa muuseumi muuseumipedagoogi Jaanika Kuuske, kes meie kursusekaaslasena oli pannud kokku sedavõrd vahva koolituse. Kummardame tänutundes Helle-Mare Kõmmuse ees, kes võttis vaevaks kõik need päevad olla koos meiega. Täname tantsuõpetajaid Helgi Taelmad ja Ille Savioja ning rahvarõivaasjatundjat Helgi Põllot inspireerivate tundide eest.

Ja suur aitäh Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile, Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskusele ja sihtasutusele Hiiumaa Muuseumid, mis meie ettevõtmisele õla alla panid. Rahvatantsujuhtide kursuse 2015/2016 lennu lõpetajad

Sildid: hiiu tants, kogemus­päevad