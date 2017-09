KOV ettevõtluslaene anda ei tohi

Sotsiaalmeedias käivitunud valimisdebattides tekitas elavat arutelu idee, kas omavalitsus võiks odavalt raha laenata ja seda siis ettevõtetele edasi laenates veel kasumitki teenida. Kas see on võimalik?

Vastab rahandusministeeriumi kohalike oma­valitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik: “Ette­võtetele laenamine on vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele keelatud. Laenuühistute seaduse regulatsiooni raames käib praegu arutelu, kas kohalikud omavalitsused tohiks ettevõtetele laenu anda. Tegemist on väga riskantse tegevusega, sest halva rahapaigutuse korral võib maksumaksja raha kaotsi minna. Oma­valitsuste roll on ikkagi elanikele teenuste osutamine, mitte ette­võtlusele laenude andmine. Eelpoolnimetatud seaduses on muuhulgas kirjas, et “kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada kohaliku omavalitsuse üksustele edasi­laenamisega tegeleva isiku selleks otstarbeks võetavaid võlakohustusi vaid juhul, kui äriühing on vähemalt kolme kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühiselt asutatud ja selle äriühinguna tegutseva isiku kõik aktsiad või osad kuuluvad vähemalt kolmele kohaliku omavalitsuse üksusele”.”

Autor: Peep Lillemägi Sotsiaalmeedias käivitunud valimisdebattides tekitas elavat arutelu idee, kas omavalitsus võiks odavalt raha laenata ja seda siis ettevõtetele edasi laenates veel kasumitki teenida. Kas see on võimalik?

Vastab rahandusministeeriumi kohalike oma­valitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik: “Ette­võtetele laenamine on vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele keelatud. Laenuühistute seaduse regulatsiooni raames käib praegu arutelu, kas kohalikud omavalitsused tohiks ettevõtetele laenu anda. Tegemist on väga riskantse tegevusega, sest halva rahapaigutuse korral võib maksumaksja raha kaotsi minna. Oma­valitsuste roll on ikkagi elanikele teenuste osutamine, mitte ette­võtlusele laenude andmine. Eelpoolnimetatud seaduses on muuhulgas kirjas, et “kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada kohaliku omavalitsuse üksustele edasi­laenamisega tegeleva isiku selleks otstarbeks võetavaid võlakohustusi vaid juhul, kui äriühing on vähemalt kolme kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühiselt asutatud ja selle äriühinguna tegutseva isiku kõik aktsiad või osad kuuluvad vähemalt kolmele kohaliku omavalitsuse üksusele”.”

Sildid: laen, Omavalitsus