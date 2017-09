Kas sõna maksab

“Kui te hakkate lähemale jõudma, et siis ärge hakake niipalju kirjutama, et 4 miljonit täis saaks. Seda ei pea seadma endale eesmärgiks. Eesmärgiks peaks seadma, et on energia­tõhusus ja õppetööks paremad klassid ning tingimused. Volikogus on igasuguseid inimesi, on väga nutikad ja esitavad küsimusi. Volikoguks peab väga hästi olema mõeldud, kuna tegemist on väga suure summaga. Muidu võib juhtuda, et komisjonis võime toetada, aga ega sellele ei ole ühest toetust.”

See on väljavõte Hiiu vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni istungi protokollist ja nii kõlab komisjoni juhi Artur Valgu soovitus. Väga mõistlik soovitus.

Ja mõned read edasi ütleb Artur Valk nii: “Valdav enamus toetab, et tehtagu taotlus. Voli­kogu peab otsustama, et saaks 2. oktoobriks taotluse esitada. Tahan öelda, et kordagi pole räägitud seda, et Kärdla põhikooli ei pea parendama. Ka praeguses arengukavas on miljon olemas. Lihtsalt tekkis lisameede ja siis tekkisid ilmselt inimestel plaanid ja ka võimalused.”

Jälle väga mõistlik selgitus!

Mis ometi juhtus ühe ööga, et muidu nii sõnakas ja sirgjooneline poliitik järgmises komisjonis vastuhääleks käe tõstis? Teades ometi suurepäraselt, et 2. oktoober on kohe-kohe käes.

Meenub juunikuine juhtum, kus Hiiu valla­volikogu oli eelmisel istungil heaks kiitnud Keskväljaku arhitektuurse osa hanke ning järgmisel hääletasid osa neist sama projekti inseneriosa hanke edukaks tunnistamise vastu. Ka siis teadsid volinikud, et vaja on mõlemat ning Keskväljaku kaasajastamise toetusetaotluse tähtajad istuvad kukil. Sellegipoolest pidas osa neist vajalikuks vastu hääletada.

“No aga tehke siis erakorraline istung,” viskas üks volikogu liige, kes polnud aru saanud, et otsuse läbiminekuks on vaja koos­seisu häälteenamust ja vastu hääletas. Järgmisel istungil toetas volikogu sama eelnõu ühehäälselt.

Kas nii püütaksegi tõestada, et volikogu pole kummitempel?

Hiiu Lehe meelest selline “pendeldamine” volikogu mainet küll ei kasvata.

Meie soovitus valijale on: võtke lahti valla­volikogu komisjonide protokollid ja uurige, mida teie kandidaat seal räägib. Tihti on need märksa kõnekamad kui volikogu protokollid. Ehk on neist abi ka valimistel valiku tegemisel.

15. september 2017