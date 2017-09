Kärdla sadama kütusemüük

Autor: Harda Roosna Kuidas on Kärdla sadamal juuli lõpust alates läinud kütusemüük? Kas otsus ise kütust müüma hakata oli õige?

Vastab Kärdla sadama kapten Sven Kriggulson: Õige otsus oli, kindlasti. Esiteks ei tõmba enam keegi kütuse hinna peale nina vingu. Teiseks, meil on ka läbimüük suurem kui eelmisel aastal. Selles mõttes on see märkimisväärne, et tegelikult külastatavus oli sel aastal väiksem kui eelmisel aastal. Selles mõttes oleme kütust proportsionaalselt rohkem müünud.

Sildid: Kärdla sadam, kütusemüük