Kalasaba müüb sadamapileti

Palun oota...

Kärdla sadamahoone varikatuse all on uus ja põneva väljanägemisega objekt – näib nagu oleks sinine vaal maasse sukeldunud ja ainult saba välja jäänud. Sabaotsa peal aga on ekraan.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht



Palun oota... Kärdla sadamahoone varikatuse all on uus ja põneva väljanägemisega objekt – näib nagu oleks sinine vaal maasse sukeldunud ja ainult saba välja jäänud. Sabaotsa peal aga on ekraan. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: iseteenindus, kalasaba, Kärdla sadam