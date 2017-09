Käina jahiloss hakkab valmima

Käina jahtkonna liikmetel pole siiani olnud kohta, kus koos käia ja kuhu pärast jahti saaki jagama koguneda – nüüd on see valmimas.Hiiumaa jahimeeste seltsi (HJS) Käina jahtkonna vanem Jalmar Lige rääkis, et asukohta oma “kodu” ehitamiseks otsisid nad kaua. “Rebasselja oli parim lahendus: Käina lähedal ja keset jahimaid,” ütles Lige. Boonusena oli seal Käina vallal ka vaba maad.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Käina jahtkonna liikmetel pole siiani olnud kohta, kus koos käia ja kuhu pärast jahti saaki jagama koguneda – nüüd on see valmimas.Hiiumaa jahimeeste seltsi (HJS) Käina jahtkonna vanem Jalmar Lige rääkis, et asukohta oma "kodu" ehitamiseks otsisid nad kaua. "Rebasselja oli parim lahendus: Käina lähedal ja keset jahimaid," ütles Lige. Boonusena oli seal Käina vallal ka vaba maad.

Sildid: jahimaja, Käina jahtkond, Rebasselja