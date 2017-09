Jahimeestel tuleb küttida vähemalt 1300 metssiga

Autor: Harda Roosna Keskkonnaamet kinnitas teisi­päeval sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud Hiiu-, Saare- ja Põlvamaal, kus jahindusnõukogud ei jõudnud kokkuleppele või määrasid keskkonnaagentuuri (KAUR) etteantud küttimismahust väiksema limiidi. Amet otsustas, et Hiiumaal tuleb sel jahihooajal küttida 1300 metssiga, Saaremaal 1900 ja Põlvamaal, kus sigade Aafrika katk (SAK) oma töö teinud, vaid 82.

KAURi hinnangul ei ole möödunud jahiaastal rakendatud suurem küttimissurve SAKist veel puutumata aladel enamasti kaasa toonud oodatud asustustiheduse vähenemist. Sellest lähtuvalt soovitab KAUR sel jahiaastal kõrgendatud küttimissurvet metssea asurkonnale, et viia arvukus jahi­aasta lõpuks asustus­tiheduseni maksimaalselt 1,5 isendit 1000 ha jahimaa kohta. Jätkuvalt on keelatud metssigade lisasöötmine, mis on lubatud vaid erandkorras metssigade peibutamise eesmärgil, võimaldamaks varitsusjahti kõrg­istmelt.

Sel jahiaastal on kogu Eestis juba kütitud u 28 protsenti ettenähtud mahust, Hiiumaal 31. juuli seisuga 234 isendit ehk 18 protsenti miinimummahust.

Eelmisel jahiaastal kohustas KAUR Hiiumaa jahimehi küttima 2000 metssiga, kütiti 2025.

