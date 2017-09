Ideekonkurss Vabadussõja mälestusmärgi rajamiseks

Hiiumaa muinsuskaitse selts koostöös Hiiu maavalitsusega kuulutab välja ideekonkursi eesmärgiga rajada Pühalepa kiriku esisele platsile Vabadus­sõjas langenutele mälestus­märk.

“Kuigi Vabadussõda ei puudutanud otseselt Hiiumaad, panustasid meie riigi kaitsmisesse ka hiidlased, Hiiumaa aga on ainus maakond, kus sellist mälestusmärki ei ole,” selgitas samba loomise ajendit Piret Sedrik, Hiiu maasekretär maavanema ülesannetes.

Mittetäielikel andmetel osales Vabadussõjas vähemalt 806 hiidlast, oma elu kaotas neist 54.

Vabadussõja mälestusmärgist eeldatakse, et sellest kujuneks eelkõige kaasaegne, kunstiliselt ja arhitektuurselt kõrgel tasemel maamärk, mis kõnetaks eelkõige hiidlasi, kuid kutsuks peatuma ka Hiiumaa külalisi, olenemata rahvusest, põlvkonnast või identiteedist ning paneks mõtlema vabaduse kui ühe rahva põhiväärtuse üle.

Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja võitja ja sõlmida temaga pakutud ideekavandi alusel hankeleping kunstiteose loomiseks. Eesti kultuurkapitali ja kaitseministeeriumi toel on auhinnafondis kokku 12 000 eurot.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 19. jaanuar 2018. Lisateavet leiab Hiiumaa muinsuskaitse seltsi kodulehelt http://hiiumaamuinsuskaitseselts.eu/

